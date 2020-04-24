美股名嘴克雷默：別守著指數基金 建議買抗疫概念股

美國股市名嘴、財經媒體CNBC節目主持人克雷默（Jim Cramer）建議投資人，不要再守著指數型基金，應該考慮在投資組合中增加兩個籃子類型的股票，包括在疫情中受惠的概念股。

CNBC網站報導，克雷默表示，在這個動盪的市場環境中，指數型投資要審慎小心。他說：「現在不要再守著指數型基金了。」

指數型基金是種被動是投資策略，是種讓市場參與者能以分散投資企業廣度的低成本金融工具。克雷默常警告說，這種依靠指數，而非依賴選股的投資方式，讓投資人同時持有表現好與表現差的股票。

克雷默說：「如果你現在想投資，你必須從第二個籃子，也就是疫情之下的贏家股票中持有一些股票，而且無論市場如何受到衝擊，都能從第一個籃子買到股票，也就是有很深口袋的大企業。」

克雷默建議的第一個籃子股票是口袋夠深、足以安度疫情危機的大型企業，像是IBM與聯合太平洋鐵路公司。

克雷默說，擁有良好資產負債表的大型企業是可以進行投資的，「因為我們知道他們會一且安好」，「當他們的股價受到可能是假消息衝擊時，尤其值得可投資」。

第二籃子股票則能夠在疫情期間適應、維持業務，甚至是受惠的股票，克雷默說，這些企業會因居家經濟而業績興旺。

舉例來說，在零售方面，亞馬遜、沃爾瑪、好市多和目標百貨 （Target）因疫情受惠；消費者用品產業則有日用品製造商金百利克拉克（Kimberly-Clark）、P&G；食品類則包括肉類罐頭製造商荷美爾（Hormel Foods）、J M Smucker、通用磨坊、億滋國際和調味料製造商McCormick。

此外，視訊軟體業者Zoom、RingCentral、雲端資安公司ZScaler、Okta、 Crowdstrike，影音串流業者 Netflix以及披薩業者達美樂（Domino）也都受惠於居家令帶動的宅經濟。