歐元區經濟面臨「史上最嚴重衰退」 恐繼續下滑

路透23日公布對全球經濟學家的調查顯示，歐元區經濟已處於有史以來最嚴重的衰退中。受訪經濟學家擔心隨著抗疫封鎖措施的影響發酵，經濟下滑情況可能還會更加嚴重。這份調查於4月14日至22日進行。

環球時報報導，儘管歐洲央行承諾今年購買超過1兆歐元（約1.08兆美元）資產來緩解疫情打擊，而且各國政府紛紛提出數千億美元的支出計畫來支持企業及工人度過難關，但經濟學家預期仍不樂觀。

調查顯示，歐元區經濟第一季萎縮3.1%，第二季預計將萎縮9.6%，如果預測情況成真，將是有史以來最大的萎縮幅度。受訪的巴黎銀行資深歐洲分析師認為，經濟衰退的程度愈深、持續時間愈長，愈可能對經濟的供應潛力造成更大損害，因為工人失業和企業破產的可能性很高。

調查還顯示，歐元區2020年全年GDP預計將萎縮5.4%，創1999年歐元誕生以來最差表現。經濟學家預估最糟可能萎縮5%至21%，反映出結果存在高度不確定性。巴克萊資本首席歐洲經濟學家古丹表示，很難說情況是否會在解除封鎖後馬上恢復正常，因為大眾習慣將在長時間內發生改變。

據報導，美國著名金融資訊公司IHS Markit公布的綜合採購經理人指數也顯示，歐元區商業活動受到新冠疫情的衝擊，4月指數初值為13.5，較3月終值29.7大幅下滑，創下1998年調查以來的最低紀錄，並遠低於路透的預測值。這些數據是歐洲領導人23日召開峰會討論刺激經濟政策的沉重預告。

IHS Markit表示，隨著歐元區大部分經濟活動陷入停擺，製造業和服務業的新業務在4月以創紀錄的速度下滑，後者更是首當其衝，反映了疫情對航空公司、餐廳和酒店業的衝擊。