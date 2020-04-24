美國肉品工廠停工防疫 牛豬供應短缺價格大漲
彭博資訊報導，隨著美國Tyson食品公司周四（23日）因防疫再關掉它在華盛頓州Pasco的牛肉工廠，美國因為新冠病毒疫情，現在濱臨肉品短缺邊緣。
根據美國食品與商業勞工聯盟估計，目前全美已有13家肉品工廠關門，大約減少了25%的豬肉生產與10%的牛肉生產。
Tyson在此之前，已有兩處主要豬肉工廠停工。平常也會供應美國肉品的加拿大，因為加國本身疫情也還在嚴密監控之中，相關業界組織表明他們現在可能會減少對美國出口。全球最大的肉品加工商、巴西的JBS公司高層，也出面警告肉品短缺趨勢。
引發最近這波肉品廠關閉的原因來自美國農業部食品安全檢查員。這些檢查員需要遊走各工廠檢查安全衛生，不料自己確診人數現在愈來愈多，受影響需要關廠檢疫、防疫的工廠恐會繼續增加。堪薩斯州養牛也自行肉品加工的業者Mike Callicrate說：「我們最大的擔憂是這些檢查員把病毒帶進來。」
因為部分的供應中斷，美國牛肉批發價已創歷史新高；豬腩、供做火腿的豬肉切片在最近5天飆漲137%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言