美國肉品工廠停工防疫 牛豬供應短缺價格大漲

彭博資訊報導，隨著美國Tyson食品公司周四（23日）因防疫再關掉它在華盛頓州Pasco的牛肉工廠，美國因為新冠病毒疫情，現在濱臨肉品短缺邊緣。

根據美國食品與商業勞工聯盟估計，目前全美已有13家肉品工廠關門，大約減少了25%的豬肉生產與10%的牛肉生產。

Tyson在此之前，已有兩處主要豬肉工廠停工。平常也會供應美國肉品的加拿大，因為加國本身疫情也還在嚴密監控之中，相關業界組織表明他們現在可能會減少對美國出口。全球最大的肉品加工商、巴西的JBS公司高層，也出面警告肉品短缺趨勢。

引發最近這波肉品廠關閉的原因來自美國農業部食品安全檢查員。這些檢查員需要遊走各工廠檢查安全衛生，不料自己確診人數現在愈來愈多，受影響需要關廠檢疫、防疫的工廠恐會繼續增加。堪薩斯州養牛也自行肉品加工的業者Mike Callicrate說：「我們最大的擔憂是這些檢查員把病毒帶進來。」

因為部分的供應中斷，美國牛肉批發價已創歷史新高；豬腩、供做火腿的豬肉切片在最近5天飆漲137%。