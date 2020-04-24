傳蘋果於2021年銷售內建自家晶片Mac電腦
科技巨擘蘋果公司（Apple Inc）計劃明年販售內建自家主要處理器的Mac電腦，其晶片設計目前也用於iPhone和iPad。
媒體引述知情人士報導，蘋果正基於下一款iPhone的A14處理器來打造Mac電腦的3種處理器，暗示蘋果公司的更多Mac電腦產品線將逐步移除目前的供應商英特爾（Intel Corp）。
蘋果於2006年開始使用英特爾處理器，一年後所有Mac電腦都使用英特爾晶片。自此之後，英特爾也為其他蘋果產品生產晶片，例如iPhone的數據機晶片。
蘋果一向仰賴其他廠商供應數據機晶片，這是iPhone等裝置連結無線數據網路的關鍵零組件。
為了生產自己的晶片，蘋果去年7月以10億美元併購英特爾大部分的數據機部門，並與供應商高通公司（Qualcomm Inc）就專利授權的長期法律戰達成和解。
蘋果Mac電腦上一季創造71.6億美元營收，英特爾個人電腦（PC）部門含數據機晶片銷售在內的上一季銷售達100億美元。
媒體曾報導，蘋果原本計劃最早於今年開始在Mac電腦中使用自己的晶片。
針對路透社置評的要求，蘋果和英特爾未立即回應。
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