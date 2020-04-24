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日經：日本央行考慮無限制購買公債

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
日本央行東京總部。 美聯社
日本央行東京總部。 美聯社

日本經濟新聞》報導，日本銀行（央行）下周一（27日）召開政策會議時，將討論取消公債購債上限，以全力支持因新冠病毒疫情更加受創的日本經濟。目前日銀的公債購買上限大約每年80兆日圓（7,430億美元）。

消息來源告訴日經，日銀也考慮加倍年度購買公司債和商業本票數額，為欠缺現金的企業提供融資，協助維持營運。

日銀若取消公債購買上限，便與美國聯準會（Fed）立場一致，採取不計任何代價救市的立場。

日經指出，下周一的政策會議上，日銀預期會維持利率在負0.1%不變，也將繼續把10年期政府公債的殖利率目標定在零左右。

日本經濟 疫情 聯準會

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