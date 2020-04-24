英特爾首季俏.Q2展望不妙 盤後重挫6%

英特爾（Intel）周四（23日）宣布取消今年全年財測，理由與其他也已做此決定的公司一樣，是因為新冠病毒疫情「為經濟帶來極大的不確定性」。儘管上季營收年增23%且獲利優於預期，但本季獲利展望不符市場期待，股價在盤後交易重挫6%。

英特爾上季營收198億美元，年増23%，優於市場預期的188.3億美元，主要由筆記型電腦與伺服器機組所需的晶片需求大增所帶動。這個期間，全球許多人因居家避疫在家工作。調整後的每股盈餘1.45美元，優於分析師估計的1.28美元。毛利率則擴大至60.6%。

對本季財測，英特爾提出樂觀的營收目標，估計約185億美元，優於分析師所估的180.8億美元。不過公司每股盈餘只估1.04美元，低於市場預期的1.11美元。本季獲利前景不符期待，引發市場憂心今年剩下的時間營運難有良好表現。

英特爾表示，預期今年下半年來自政府與企業客戶的需求轉弱。英特爾財務長George Davis說，由於公司提高生產新晶片，第2季毛利率將受到影響，但在下半年這些新晶片產品上市銷售後，毛利率會好轉。

另外，英特爾表示將撥1億美元協助員工在家工作以及克服困難繼續到崗位工作的員工，因為員工的努力，英特爾說，公司在如此非常時期，仍達成訂單90%準時交貨的成績。