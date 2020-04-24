紐約原油收漲19% 金價連兩天勁揚

國際油價23日飆升，延續反彈走勢，因美國活躍油井數減少，且主要產油國表示，將加快實施計劃中的減產措施，以因應新冠疫情導致的需求銳減。金價則連續第二天勁揚，反映投資人在疫情不確定性環伺之際持續加碼避險投資。

●油價持續從低點反彈

紐約西德州原油6月期貨24日盤初上漲1.4%至每桶16.74美元，23日收盤大漲19.74%至每桶16.5美元；布蘭特原油6月期貨收漲0.96美元，漲幅4.7%，結算價報每桶21.33美元。

原油價格經歷有史以來波動最劇烈的一周，西德州原油5月期貨周一收在每桶負37.63美元。當天遭遇史上最嚴重拋售，6月期貨則從周三起連兩天大漲逾19%。

自今年年初以來，兩大指標原油都已下跌逾三分之二。因疫情導致各地政府實施居家防疫措施，4月全球燃料需求下滑約30%，未來幾個月油市預料都將供過於求。

美國活躍油井數降至2016年以來最低水準，一些業者開始關閉老井，並停止新的鑽井活動，這些行動可能會使產量減少20%。根據 IHS Markit預測，到年底，新上線的油井數量將下降近90%。

此外，美國原油產量也下滑，降至去年7月以來最低。避險基金Again Capital合夥人John Kilduff表示：「我們看到美國產業對當前的超低油價做出回應措施，這創造一些油市復甦的萌芽，使油價得以小幅反彈，但仍很難對略高於每桶15美元的油價感到興奮。」

科威特23日表示，在5月1日新減產協議生效前，已開始削減對國際市場的石油供應。另外，消息人士表示，俄羅斯正在評估減產選項。從3月到現在，俄國的原油產量變化不大。

●金市連兩天勁揚

黃金現貨價格23日收盤上漲0.96%，報每英兩1,730.51美元。 盤中曾觸及每英兩1,739.25美元。

美國黃金期貨結算價上漲0.4%，報每英兩1,745.40美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「支撐金價的是全球央行繼續實施刺激政策，尤其是今天，在美國，我們正在就5,000億美元的新一輪刺激法案進行投票。」美國眾議院23日已通過總額4,840億美元的新冠疫情救助法案，讓美國已獲准的疫情救助金額已達空前的近3兆美元。

澳洲Evolution Mining公司董事長Jake Klein表示：「所有國家政府都在將財政計畫注入其經濟並印鈔，唯一無法印制的貨幣就是黃金。這就是為什麼它引起投資人的興趣。」

另外，全球最大黃金ETF， SPDR Gold ETF的黃金持有量增加0.9% ，至1,042.46噸，為近七年來的最高水準。