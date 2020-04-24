台股ADR漲跌互見 台積電小跌聯電大漲

全球多國政府已經宣布逾8兆美元的擴張支出計畫，以對抗新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，例如美國參院已批准新一波小企業融資紓困計畫，歐盟領袖也在討論規模2.2兆美元的經濟復甦計畫，但富裕與貧窮國家擴張公共支出的能力就像「火箭筒對小水槍」，因此兩者之間的經濟差距更大，並加深全球經濟的苦痛。

2020-04-24 01:56