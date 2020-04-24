台股ADR漲跌互見 台積電小跌聯電大漲
台股ADR周四漲跌互見，聯電大漲4.8%；台積電跌0.59%，較台北交易股價溢價7.14%。
道瓊工業指數收盤上漲39.44點，漲幅0.17%，報23,515.26點。標普500指數下跌1.51點，跌幅0.05%，報2,797.80點。那斯達克綜合指數跌0.63點，跌幅0.01%，報8,494.753點。
費半指數收盤重挫1%。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.18 +0.48
中華電 CHT 36.40 +0.30
台積電 TSM 52.64 -0.59
聯電 UMC 2.58 +4.88
資料來源：彭博資訊
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