美股接近平盤作收 吉利德新冠藥物試驗失利拖累信心

美國股市23日接近平盤作收，吐回早盤漲勢，因有報導指出，吉利德藥廠的抗病毒藥物瑞德西韋在一項臨床試驗顯示未能改善患者病情，削弱投資人對重啟經濟的樂觀情緒。

道瓊工業指數收盤上漲39.44點，漲幅0.17%，報23,515.26點。

標普500指數下跌1.51點，跌幅0.05%，報2,797.80點，數午後在漲跌之間幾度震盪，終場收跌。

那斯達克綜合指數跌0.63點，跌幅0.01%，報8,494.753點

三大股指盤中均上漲超過1%，隨後回落，因英國金融時報報導指出，中國的一項臨床試驗顯示，吉利德的瑞德西韋未能改善患者病情，也沒有令血液中的病原體數量減少。吉利德指出，這項研究的結果不全面，因為該研究被提前終止。吉利德股價收跌0.05%。

市場對與新冠病毒治療相關的消息非常敏感，反映投資人急於尋找全球經濟將何時可能開始恢復正常的任何跡象。

Matrix資產顧問公司投資長David Katz表示:：「上周的希望是，吉利德能夠消除人們對新冠病毒導致死亡的擔憂，這種擔憂的消除會帶來更快、更明確的復甦。如果今天消除擔憂的可能性比昨天小得多，那麼市場拋售是完全合理的。」

EP Wealth Advisors投資組合策略主管Adam Phillips也表示：「投資人把希望寄托在疫情曲線持續變平和最終開發出疫苗上。他們願意暫時無視負面的經濟數據，關注那些表明當前不利因素可能被證明只是暫時的、但更有利的發展。今天突如其來的反應，展現投資人在當前環境中的反覆無常。」

數據顯示，美國上周初請失業金人數從修正後的524萬人降至443萬人，過去五周請領失業金人數累計達到創紀錄的2,600萬人。LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick表示，「令人失望的治療藥物消息刺痛市場，但考量到又有400多萬人失業，股市的表現與史上最糟糕經濟數據之間的脫節仍在繼續」。

能源股指數上漲3%，在標普500指數11個類股中漲勢領先，反映油價在崩跌後大幅回升。

蘋果傳出計劃從2021年開始銷售安裝自家晶片的Mac電腦，不過股價仍收跌0.23%。

個股方面，賭場業者拉斯維加斯金沙集團大漲12%，原因是預測先前被壓抑的博弈需求釋放，亞洲業務將迅速復甦。