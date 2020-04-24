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新冠病毒療法風波 美股漲跌互見、道瓊收漲39點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
美股23日漲跌互見，道瓊工業平均指數收漲39.44點。 美聯社
美股23日漲跌互見，道瓊工業平均指數收漲39.44點。 美聯社

股市再度出現上沖下洗，顯示出找到治療新型冠狀病毒的方法對華爾街有多麼重要。

道瓊工業平均指數上漲39.44點或0.17%收2萬3515.26點，盤中一度上漲400多點。史坦普500指數下跌1.51點或0.05%收2797.8點，那斯達克綜合指數下跌0.63點或0.01%收8494.75點。那指和史指盤中均上漲逾1%。

英國《金融時報》引用世界衛生組織(WHO)意外發布的文件報導，吉利德科學的藥物瑞德西韋無法改善患者的病情或減少其血液中的新冠病毒病原體。根據報告，這些結論是來自中國的臨床試驗。

吉利德質疑這項報導：「這項研究因受測樣本偏低而提前終止，因此不足以得出具有統計學意義的結論。因此，該研究結果尚無定論，儘管數據顯示瑞德西韋具有潛在的優點，尤其是針對感染患者的早期治療。」

在吉利德發表上述聲明後，股票一度反彈，隨後下跌，收盤下跌4.34%。

Bokeh Capital創始人佛瑞斯特(Kim Forrest)指出：「任何一種療法都是讓人們重返世界的關鍵。」「在上周公布初步試驗結果時，市場做出反應，人們鬆了一口氣，相信如果有了這種藥物就可能不會死了。」

由於交易員押注美國減產，6月交貨的西德州中質原油(WTI)期貨上漲19.7%，收於每桶16.50元。即使過去兩個交易日大幅反彈，今年來油價仍相對大跌。

TS Lombard首席經濟學者杜馬斯(Charles Dumas)表示：「油價大跌對許多石油生產商造成巨大衝擊，當然也意味著美國頁岩裂解的急劇回落，導致美國出口和資本支出大幅下降。」

經濟數據也是市場關注焦點之一。根據勞工部統計，上周又有440萬勞工申請失業救濟，這使過去5周的失業申請總數超過2600萬，抹去經濟大蕭條以來的所有新增工作機會。但是，最新的數字已較前周有所下降。

TS Lombard首席美國經濟學者艾許沃思(Paul Ashworth)表示：「初請失業金人數的下降令人鼓舞，但傷害已經造成。」但他補充說，「解除封鎖可能會讓目前暫時遭裁員的部分勞工重回有薪工作。如果真是如此，那麼4月的失業率可能就會是大流行高峰。」

失業 患者 油價

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