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策略師預測：歐美股市可能從目前低點再下探15%

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
策略師預期，歐美股市可能再跌15%。美聯社
策略師預期，歐美股市可能再跌15%。美聯社

市場策略師本周表示，全球股市、尤其是已開發國家的股市，很有可能再探新低，儘管目前股市在新冠肺炎危機下展現韌性，並走高。

隨著各國政府公布經濟刺激政策，美股4月初大漲，歐股也從3月的低點回升。 然而，建銀國際策略師喬利說，他不確定目前的漲勢能維持多久，歐美股市可能從今年低點再跌15%。

喬利認為，股市的韌性來自市場對央行與政府推行的措施展現信心，但他並不認為標普500指數能在企業獲利下滑的情況下，維持這麼高的本益比，「我認為目前的漲勢僅是『熊市反彈』」，「問題在於央行無法阻止經濟成長疲弱，無法阻止仍將發生的企業獲利嚴重下滑，也無法阻止公司債違約」。

喬利說，未來的股市表現，取決於目前價位有多高。他舉港股為例，目前港股的股價淨值比離2008年的低點不遠，因此可能再探前波低點。

他說，其他股市的跌幅可能更深，特別是已開發國家市場，又以歐美股市最有可能下探，「我想這些股市有可能從前波低點再跌10%或15%」。

美股 港股

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