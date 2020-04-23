美股早盤全面小漲 國際油價第二天走高

新冠肺炎疫情重創全球經濟，ＩＭＦ日前大幅調降全球ＧＤＰ預測，全球大型經濟體的美國、中國和歐盟各地無一倖免。市場普遍不認同中國經濟數據的準確性，但中國最新公布的第一季ＧＤＰ卻也萎縮六．八％；美國三月零售銷售比前一個月大跌八．七％、工業生產下跌六．三％，分別創下一九九二、一九四六年以來最差數據。這次疫情對美國經濟造成的傷害，將會是一九三一年經濟大恐慌以來最嚴重的景氣衰退。

2020-04-23 14:05