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美股早盤全面小漲 國際油價第二天走高
美股三大指數23日早盤全面小漲，道瓊工業指數上漲約0.42％，投資人正關注最新經濟數據及企業財報，藉此評估新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊，紐約西德州原油6月期貨則連續第二天上漲。
道瓊工業指數23日早盤上漲約0.42％或100點，標普500指數上漲0.38%；那斯達克指數漲0.3％。
美國最新一周（4月18日止）首度申領失業給付的人數為442.7萬人，過去五周來總失業人數共增加達2,650萬人，數字略低於預期。
基於交易商押注美國將減產，西德州原油6月期貨23日躍漲21%，報每桶16.63美元，為連續第二天上漲。
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