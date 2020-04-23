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蘋果計劃明年Mac改用台積電代工自家晶片 取代英特爾
消息人士指出，蘋果計劃從明年開始銷售搭載自家晶片的Mac電腦，取代目前使用的英特爾晶片，新的晶片將以iPhone使用的晶片為基礎，並由台積電負責代工。
該名人士表示，蘋果正在致力於研發三款自製的Mac處理器，或所謂的系統單晶片（SoC），這些晶片將以下一代iPhone使用的A14處理器為基礎，其中第一款的處理速度，就將比目前iPhone和iPad上使用的處理器快上許多。
據了解，蘋果準備在明年至少推出一款搭載自家晶片的Mac。不過，這項代號為「Kalamata」的計畫所開發的晶片並不只有一種，這代表著蘋果還會有更多款的Mac電腦將不再使用目前供應商英特爾的晶片。
該名人士表示，這些新的Mac晶片，將由負責代工蘋果iPhone和iPad處理器的台積電負責製造，將使用5奈米製造技術，與蘋果下一代iPhone和iPad Pro將使用的處理器相同。
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