迪士尼10萬員工無薪假高層卻坐領分紅 女繼承人怒罵

新冠肺炎疫情重創全球經濟，迪士尼日前也宣布旗下10萬員工開始放無薪假，推估一個月約可省下五億美元的開銷（約新台幣150億元），但迪士尼家族繼承人艾比蓋兒卻在推特上替基層員工抱不平，甚至更大罵「他X的到底在搞什麼？」

過去艾比蓋兒就非常關心迪士尼基層員工的權益，這次高層要求10萬員工放無薪假，更是激怒她，讓她直接在推特上怒罵「他X的到底在搞什麼？」，她也提到只有基層員工被扣薪，其他高層獎金、股息和分紅都照樣領取，仍有80％的股份由最富有的那10％人所擁有，令人感到非常憤怒。

艾比蓋兒表示，迪士尼多年來都沒辦法好好照顧基層員工，反倒是高層長年以來領取著高額的獎金，舉例來說，迪士尼董事長艾格（Bob Iger）是娛樂產業薪資最高的高階管理人之一，他2018年的收入為6560萬美金（約新台幣20億），而去年為4700萬（約新台幣14億），是基層員工薪資的900倍。

迪士尼在三月時宣布，艾格在疫情期間不領取薪水，而迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）也減薪50％，但艾比蓋兒怒批，這些人只是放棄了部分的薪水，因為減薪之餘股東仍可領到分紅，所以那些薪水對他們來說只是九年一毛。