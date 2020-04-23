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巴菲特的「城堡」難逃病毒魔爪 但「洗衣盆」出籠沒？

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。美聯社
「股神」巴菲特。美聯社

新冠肺炎疫情肆虐之際，市場觀察家正屏息觀望「股神」巴菲特如何使出「危機入市」的絕招；但與此同時，他領導的波克夏公司也未能豁免於封鎖抗疫造成的衝擊。

彭博資訊報導，新冠肺炎導致全美各地頒布禁令，勒令非必要商家暫停營業、民眾居家避疫，這已打擊波克夏旗下的一些公司，從時思糖果（See's Candies）、一家鞋類公司到工業巨擘Precision Castparts，營運都受影響。這可能給近年來年度獲利逾200億美元的波克夏留下一些傷疤。

波克夏董事長兼執行長巴菲特的老搭檔孟格（Charlie Munger）接受華爾街日報訪問時坦言：「我們有一些公司，小的公司，疫情結束後將不會重新開門營業。」孟格未指明是波克夏的哪些部門。

過去50年來，巴菲特已把波克夏打造成巨大的企業集團，旗下事業橫跨保險、能源、零售等產業。多角化經營協助波克夏度過2008年全球金融海嘯，也讓巴菲特能危機入市，大舉投資財務岌岌可危的公司，日後收割豐厚的投資報酬成果 。

但這一回，新冠肺炎危機襲擊全美，巴菲特顯得相對靜默，這顯示他的公司與美國經濟榮枯緊密連動，而病毒正從四面八方襲擊美國經濟，掀起的漣漪效應也攻破巴菲特的「城堡 」。

喬治華爾盛頓大學法學院教授康寧漢說：「此刻，沒有攻不破的城堡。」

波克夏旗下的一些公司已感受到痛苦。時思糖果公司4月初宣布，零售店員工減班休息（無薪假），目前正測試一些店面能否恢復營業；鞋靴銷售公司Justin Brands關閉密蘇里州的門市；伯靈頓北方聖大菲鐵路公司（BNSF）即將發布第1季財報，可能顯示鐵路交通流量下滑。

就連工業部門也受衝擊。2016年併入波克夏旗下的航太暨工業精密金屬零件製造商Precision Castparts本月表示，受客戶砍訂單影響，奧勒岡州波特蘭廠將暫停運作。

巴菲特曾承諾，波克夏「永遠會是一座財務城堡」，且至今仍信守諾言。截至去年底，波克夏坐擁1,280億美元的現金，以及總價值超過2,480億美元的股票投資組合。

波克夏旗下的一些營收製造機仍屹立不搖，例如汽車保險公司Geico表示，居家避疫令減少開車哩數，連帶減少交通事故。旗下能源公司等大型事業也運作不輟。化學工業製造商路博潤（Lubrizol）自疫情爆發至今都未裁員，正加緊生產用於消毒洗手液的原料，並以用來製造醫療器材的產品為優先。

但最令投資人好奇的是，巴菲特這段期間在做什麼。在近年來的多頭市場，波克夏表現較標普500指數遜色，巴菲特遲遲未能尋獲可收購的大型公司，是主要因素。如今，美股價格已大跌，逾十年來僅見的大好機會浮現。

孟格則表示，他和巴菲特這一回態度很謹慎，企業也不像金融海嘯期間那般向波克夏尋求財務援助。

波克夏預定5月發布財報，高齡89的巴菲特下月也將舉行虛擬股東會，屆時可望揭曉巴菲特葫蘆裡賣什麼藥。

巴菲特曾在2017年致股東信上說：「大約每隔十年，烏雲就會布滿經濟天空，短暫會下黃金雨，一旦黃金雨傾盆而下，我們必定衝出門外，帶著洗衣盆去裝 ，而不是茶匙。」

投資人此刻也期盼，巴菲特的「洗衣盆」已備妥、甚至派上用場了。

波克夏 巴菲特 新冠肺炎

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