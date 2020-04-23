為何Netflix利多不漲... 哪些個股也面臨類似問題？

影片串流市場龍頭Netflix公司21日傳出第1季訂戶激增的捷報，內容長薩蘭多斯並表示今年影片大致已拍攝完畢，確保不會陷入缺乏新片源的窘境，但該公司股價22日卻不漲反跌，究竟反映什麼因素？

上季Netflix淨增1,580萬個新訂戶，是新冠肺炎疫情爆發前估計數字（700萬訂戶）的兩倍多，遠超出華爾街分析師的預期。然而，Netflix股價22日卻反而下跌2.9%，以每股421.42美元收盤。

巴隆周刊（Barron's）報導指出，這是因為利多出盡，觸動投資人獲利了結賣壓。世界各國下令居家避疫，助長室內娛樂需求，使這家全球最大訂戶制影片串流服務公司今年來（截至21日止）股價漲了34%。

Netflix預估第2季會再淨增750萬個訂戶，也大幅高於華爾街預期。但就連Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）也不諱言，這並非新常態。

Stifel分析師Scott Devitt已把Netflix股票投資評等從「買進」降為「中立」，但目標股價從440美元提高到460美元。他說：「恢復正常的時機仍不明，但我們預期，隨著封鎖令解除，多少會出現某種形式的趨勢反轉，並證明最近的需求有一部分是被挪前。」哈斯汀本人也認為，第1季訂戶大增，可能侵蝕到本可能在下半年才湧現的訂戶成長。

股市技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）另在MarketWatch撰文表示，Netflix股價近來勁揚，是因為民眾宅在家盡情觀賞電視影集和電影，一旦經濟逐漸「解封」，Netflix收視人數必會下滑。除非迸出其他意外發展，否則Netflix股價從雲端墜落也是理所當然，尤其是在迪士尼串流頻道收視告捷的情況下。

艾羅拉指出，若投資人受Netflix財報利多鼓舞而追高，可能對22日股價不漲反跌感到錯愕，但這凸顯出他們未考量到經濟重啟後對Netflix的影響。其他許多投資人察覺這問題，而反手賣出Netflix停利。

艾羅拉認為，類似問題也可能發生在近來一些因居家避疫而受惠的熱門股上，例如亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Zoom、Teladoc和 Slack。

相反地，也有些個股會受惠於經濟重啟，例如蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、Google母公司Alphabet和超微（AMD）。