「維多利亞的秘密」買家因疫情反悔 告上法院求解約

突然爆發的新冠病毒疫情，把全球大多數的實體零售業打趴。私募股權投資公司Sycamore原本談定要接手內衣知名品牌「維多利亞的秘密」，現在反悔，成為現在業界高度注意的法律事件。大家在看，能不能以新冠病毒大流行這個理由，撕毀疫情爆開前已經達成的買賣協議。

華爾街日報報導，Sycamore周三（22日）在德拉瓦州一處法院提起訴訟，主張維密的母公司L Brands從3月以來的多項決策，違反了雙方先前談定的交易協議。被點名的決策包括：在3月關閉全美門市，多數員工放無薪假，4月不付租金等等。Sycamore要求法院准許他們解除合約。

然而，L Brands這些決定均為因應疫情。L Brands股價在Sycamore變心提告後，22日重挫15%到10.19美元；2月美國疫情未大爆之前，公司股價維持在20美元以上。

L Brands發出聲明，表示公司相信對方想中止交易會被判無效，「將致力在訴訟中捍衛權益，運用所有法律救濟來確保契約權利」。同時，繼續朝著完成交易的方向進行。知情人士透露，最快今天L Brands就會向法院提出回應。

L Brands與Sycamore在2月簽約，以5.25億美元把「維多利亞的秘密」賣給Sycamore，當時估計維密價值11億美元。據了解本月稍早Sycamore曾試圖重新議約，要把價格壓低，但被拒絕。

併購律師表示，疫情帶來的環境大幅改變到目前很少讓已經簽約案件得以翻盤，因為大部分的併購合約沒什麼空間供被嚇到的買家反悔出走。雖然買家有時想以疫情要脅，重談更划算的條件。