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影／陸上沒地方放！美國加州外海出現「儲油艦隊」
新冠肺炎疫情衝擊經濟與產業活動，導致燃料需求暴跌、原油生產過剩。加工廠來不及處理原油，倉儲空間也越來越炙手可熱，現在就連運送原油的油輪也變成海上儲油槽。
《彭博》報導，約36艘油輪正分散於美國加州長灘到舊金山灣之間的水域，載有超過2千萬桶原油，足以供應全球一日耗油量的20%。其中，約四分之三的油輪已停在原處七日，雙雙打破紀錄。
隨著石油供給減緩，陸上儲油槽陸續滿載，之前新加坡與美國墨西哥灣沿岸的油輪就被當成儲油槽。《華爾街日報》指出，可運載約200萬桶的815艘超大型油輪（VLCC）中，約100艘在12天內被預約。新加坡和倫敦的運輸經紀商透露，他們還有數十筆生意，都是尋找較小型的油輪以供儲油。
海事數據商Kpler的資料顯示，相較於上周的2300萬桶，海上儲油量本周已達到1.5億桶。國際能源總署（IEA）一位資深高層私底下透露，全球油輪總運載量最多有15%可轉換為海上儲油，相當於3.2億桶原油。
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