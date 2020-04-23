快訊

新莊挑水巷老屋遭拆 苦無文資銀行保存珍貴建材

騎吃到飽方案外送限期轉商用專案 違者5月10起直接罰

ECB接受「墮落天使」債券 鬆綁擔保品規定

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
ECB宣布接受所謂「墮落天使」債券做為擔保品。圖為ECB總裁拉加德。（圖／路透）
ECB宣布接受所謂「墮落天使」債券做為擔保品。圖為ECB總裁拉加德。（圖／路透）

歐洲央行（ECB）已鬆綁一項重要的放貸標準，將接受部分垃圾級債券做為銀行向央行借款時的擔保品，藉此讓銀行在疫情期間還保有能力，可取得央行的超低成本流動性。

ECB在22日晚間的電話會議結束後表示，只要債券在4月7日時仍擁有最低投資等級，ECB將會接受這些債券做為貸款擔保品。由於ECB預期疫情還會帶來一波信用降評潮，上述措施是要限縮金融市場動盪程度。

這類在疫情期間痛失投資級信評的債券被市場稱為「墮落天使」債券。根據經濟合作發展組織（OECD）2月的估計，在明年內，約2,750億美元非金融公司債的信評可能會遭調降至BBB級之下、也就是最低投資等級以下，變成墮落天使債券。

隨著歐元區經濟遭遇疫情困境，義大利與許多企業面臨失去投資級信評的風險，這會讓ECB難以向實質經濟放款。

ECB向來禁止接受低於投資級資產做為擔保品，但兩周前宣布放鬆擔保品規定，包括讓希臘公債豁免於規定之外。

ECB的最新措施將持續到2021年9月。在今年4月7日前仍保有投資等級的債券，當前新評級維持或高於BB級以上，就符合擔保品資格。

投資銀行顧問公司Evercore ISI的央行策略研究部門主管古哈（Krishna Guha）表示：「ECB此舉尋求確保降評潮不會導致符合資格的擔保品短缺，損害銀行的放貸能力。依我們之見，這代表著ECB願意將更多的信用風險納入央行的資產負債表中。」

投資人目前尤其擔心義大利的主權債信評等可能被調降。信評機構標普已預定24日進行評估。義大利經濟原本就脆弱，如今因疫情而雪上加霜，讓市場擔心義國的高債務水準已達無可支撐的地步。

不過，ECB官員表示，決定接受墮落天使債券做為擔保品的措施，主要是針對公司債，若義大利信評被打入垃圾級，可能會用類似授予希臘豁免權的方式處理。

ECB 義大利 疫情

延伸閱讀

首例！小米集團發行6億美債 利率3.375% 超額認購8.5倍

歐盟23日視訊峰會 是否聯合發行病毒債券受矚

計算海外收入 提防三錯誤

助呂若瑟救義大利疫情 首批國內捐贈物資啟運

相關新聞

影／陸上沒地方放！美國加州外海出現「儲油艦隊」

新冠肺炎疫情衝擊經濟與產業活動，導致燃料需求暴跌、原油生產過剩。加工廠來不及處理原油，倉儲空間也越來越炙手可熱，現在就連...

石油減產二氧化碳生產減少 汽水啤酒日後恐成囤積品

國際油價出現災難式暴跌，紐約5月期油歷史性首次跌至負數。石油需求的下降，間接影響到乙醇產量及其副產品二氧化碳的供應，疫情期間「宅在家」必備的汽水、啤酒，也恐怕供應減少。

油價回穩、財報提振 道瓊回升逾450點

由於原油價格在創紀錄暴跌後止穩，而優於預期的財報也提振了市場信心，股市3天來首度上漲。

亞洲首富換人做 印度安巴尼擠下中國馬雲

印度信實集團（Reliance Industries）董事長安巴尼（Mukesh Ambani）再度奪回亞洲首富地位。在...

南韓經濟負成長1.4% 2008年來最糟表現

在新冠肺炎疫情衝擊下，南韓第一季經濟負成長1.4%，是2008年來最糟表現。

英通膨率下滑 反映民眾消費態度偏保守

英國3月通膨率下滑，主因是受油價崩跌、新冠肺炎疫情升溫影響，其中又以服飾和鞋類價格跌幅較大，反映民眾消費態度轉趨保守。

川普下令擊沉伊朗騷擾砲艇之際 國際油價反彈

美國總統川普22日在推特發文表示，已「對美國海軍下達指示，若伊朗砲艇在海上騷擾美國船艦，就予以擊沉並摧毀」。

紐時看負油價 物價將空前低 經濟也垮了

新冠疫情對民生經濟的影響，可能讓人摸不著頭緒：全球各地都有超市搶購現象，口罩是有錢也買不到，但20日美國5月交貨的西德州中級原油期貨價卻跌到負數。紐約時報分析指出：現在已是許多人一輩子沒見過的通貨緊縮情況，物價跌幅將前所未見。

油價回升助美股開高 道瓊漲逾400點

美股三大指數周三（22日）早盤全面上漲，道瓊工業指數上漲1.8%或410點，投資人歷經能源市場的劇烈震盪後，正在消化最新...

經濟解析／油價崩跌 西德州油價指標地位罩烏雲

美國原油5月期貨價格在本周合約到期前一天崩跌，再度令人質疑此合約的設計有問題，適不適合繼續當作一種有用的油市標竿也大有疑...

英國央行：不應太早取消封鎖　解除後又封鎖對經濟更傷

英國央行總裁貝利22日警告說，不要過早取消封鎖限制，「錯誤的開始」會造成心理影響，迫使英國民眾重回封鎖狀態，這將對經濟造...

義大利書商和出版社警告 疫情恐造成「文化沙漠」

義大利書商和出版社21日警告義國政府，除非該產業得到支持以因應新冠肺炎避疫措施造成的後果，否則義大利可能出現「文化沙漠」...

熱門新聞

台灣製口罩信譽佳 旅日網友控現在流通的「MIT」是陸貨

川普下令擊沉伊朗騷擾砲艇之際 國際油價反彈

脫北者爆金正恩感情生活猶如韓劇 小三私生子受到保護

龐培歐：當全世界對抗病毒 中共還在挑釁

外送訂單附註要求說「我愛你」 結局讓網友全笑翻

金正恩5年胖40公斤 老菸槍愛喝酒 高血脂、糖尿全都有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。