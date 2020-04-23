ECB接受「墮落天使」債券 鬆綁擔保品規定
歐洲央行（ECB）已鬆綁一項重要的放貸標準，將接受部分垃圾級債券做為銀行向央行借款時的擔保品，藉此讓銀行在疫情期間還保有能力，可取得央行的超低成本流動性。
ECB在22日晚間的電話會議結束後表示，只要債券在4月7日時仍擁有最低投資等級，ECB將會接受這些債券做為貸款擔保品。由於ECB預期疫情還會帶來一波信用降評潮，上述措施是要限縮金融市場動盪程度。
這類在疫情期間痛失投資級信評的債券被市場稱為「墮落天使」債券。根據經濟合作發展組織（OECD）2月的估計，在明年內，約2,750億美元非金融公司債的信評可能會遭調降至BBB級之下、也就是最低投資等級以下，變成墮落天使債券。
隨著歐元區經濟遭遇疫情困境，義大利與許多企業面臨失去投資級信評的風險，這會讓ECB難以向實質經濟放款。
ECB向來禁止接受低於投資級資產做為擔保品，但兩周前宣布放鬆擔保品規定，包括讓希臘公債豁免於規定之外。
ECB的最新措施將持續到2021年9月。在今年4月7日前仍保有投資等級的債券，當前新評級維持或高於BB級以上，就符合擔保品資格。
投資銀行顧問公司Evercore ISI的央行策略研究部門主管古哈（Krishna Guha）表示：「ECB此舉尋求確保降評潮不會導致符合資格的擔保品短缺，損害銀行的放貸能力。依我們之見，這代表著ECB願意將更多的信用風險納入央行的資產負債表中。」
投資人目前尤其擔心義大利的主權債信評等可能被調降。信評機構標普已預定24日進行評估。義大利經濟原本就脆弱，如今因疫情而雪上加霜，讓市場擔心義國的高債務水準已達無可支撐的地步。
不過，ECB官員表示，決定接受墮落天使債券做為擔保品的措施，主要是針對公司債，若義大利信評被打入垃圾級，可能會用類似授予希臘豁免權的方式處理。
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