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Toyota下月國內生產擬減半 車廠工人有失業之虞

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
Toyota下月國內生產擬減半，危及車廠工人工作。 路透
Toyota下月國內生產擬減半，危及車廠工人工作。 路透

日本經濟新聞》報導，豐田（Toyota）汽車下個月將把日本國內汽車生產產量砍掉大約一半，主要是因為新冠病毒疫情令全球的新車需求慘淡。

豐田稍早之前已經表示，將會減少在日本的18座組裝廠產出，現在具體的減產規模已經定案。消息來源告訴日經，「北美市場看不到復甦前景，是削減日本國內汽車生產的主要原因」。

豐田估計6月的減產幅度會在40%左右，如此一來，要達成年度產量目標，可能有困難。豐田原訂的生產計畫，本會計年度（到明年3月止）日本境內工廠至少要年產300萬輛；這個產量是維持製造量能和勞工工作機會的最低水準。減產勢必會對零件供應商加劇苦痛。

本月上半，豐田已經關閉5家日本廠中的7條生產線，這等於年度計畫中本月產出減少了兩成。公司現在決定進一步減產的車種主要是目標銷往日本國外市場的車種。

去年豐田在日本國內生產的車輛總數約341萬輛，其中大約210萬輛出口到海外市場。北美最多，有85萬輛；其次是亞洲的39萬輛、歐洲的29萬輛。

日本經濟 豐田 疫情

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