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亞洲首富換人做 印度安巴尼擠下中國馬雲

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
信實集團（Reliance Industries）董事長安巴尼夫婦。 美聯社
信實集團（Reliance Industries）董事長安巴尼夫婦。 美聯社

印度信實集團（Reliance Industries）董事長安巴尼（Mukesh Ambani）再度奪回亞洲首富地位。在臉書宣布入股該集團旗下的電信事業之後，信實股價周三（22日）飆漲10%，讓安巴尼身價增加47億美元到492億美元，擠下中國大陸阿里巴巴創辦人馬雲。

根據彭博億萬富豪指數每個美國交易日結束後更新的資料，安巴尼的財富在22日比馬雲多了32億美元，成為亞洲最有錢的人。

總部位於孟買的信實工業集團22日公告指出，美國科技業巨人Facebook將以57億美元入股信實旗下的電信事業Jio Platforms，取得約10%股權。這是Facebook自2014年收購WhatsApp以來，最大手筆的交易。

信實沒有Facebook這個超級利多之前，擁有全球最大煉油廠的安巴尼是億萬富豪指數中，今年財富縮水最多的亞洲富豪，損失金額高達140億美元。原為亞洲榜首的馬雲截至21日的損失為10億美元。

印度 孟買

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