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SK海力士Q1營收成長 看好中長期伺服器晶片需求

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
SK海力士上季營收成長。（圖／路透）
SK海力士上季營收成長。（圖／路透）

全球第二大記憶體晶片製造商南韓SK海力士（SK Hynix）公布，上季營收成長約6%，原因是資料中心客戶對記憶體晶片的訂單增加，以因應疫情導致數百萬人在家工作，對雲端服務的需求提升。

SK海力士表示，第1季營收成長至7.2兆韓元（58.4億美元），營業利益為8,003億韓元，低於去年同期的1.37兆韓元，但優於原先預估的 4,870億韓元。SK海力士是蘋果與華為的供應商。

SK海力士業績回升，正值疫情促使全世界眾多人口轉向在家工作與居家學習，帶動雲端服務需求，進而推升伺服器晶片價格。

SK海力士表示：「原先預期全球智慧手機銷售將下滑，然而基於社交距離趨勢所帶動對IT產品與服務的需求，將帶動中長期的伺服器晶片需求成長。」

與SK海力士控制大部分晶片市場的三星電子和美光都預期，本季的伺服器晶片需求維持韌性。

亞馬遜、微軟等主要雲端營運業者都正在擴展資料中心。中國的阿里巴巴集團20日表示，未來三年將投資人民幣2,000億（280億美元）於雲端服務。

根據InSpectrum Tech的資料，32Ｇ的DRAM伺服器模組合約報價在第1季上漲約12%，128G MLC NAND快閃記憶體晶片首季報價也上漲約5.6%。

集邦科技（TrendForce）已將伺服器DRAM價格上漲幅度預估調升至20%，預期企業級SSD固態硬碟價格上漲多達15%。

韓亞金融投資公司分析師Kim Kyung-min表示：「意料外的領域需求攀升，對供應中斷的憂心也帶動庫存增加。」

在家工作 疫情

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