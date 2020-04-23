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美元小幅走升 歐元一度貶至兩周低點

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

美元22日小幅走升，延續前一交易日的漲勢，儘管市場開始回穩，油價反彈，但避險貨幣仍獲得買盤支撐。

衡量美元兌其他六種主要貨幣走勢的美元指數22日小幅上揚0.08%，至100.34，盤中一度觸及兩周高點100.5。

美元兌日圓基本持平，報1美元兌107.75美元。

歐元兌美元貶值0.32%，報1.0823美元，盤中一度貶至兩周以來最低，反映投資人並不看好歐盟領導人短期內對經濟復甦計畫達成協議，原因是歐盟北部較富裕的成員國抵制設立新的融資安排以幫助受疫情重創的南部國家進行重建。

不過在歐洲央行表示將接受部分垃圾債作為銀行貸款的抵押品之後，歐元貶值幅度收斂。

美元兌10國集團貨幣大多走高。澳幣表現最佳，挪威克朗走勢落後。

歐盟 挪威 疫情

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