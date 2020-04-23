iPhone、iPad電郵程式有安全漏洞 蘋果將更新補強

網路安全公司ZecOps發現iPhone和iPad的電子郵件應用程式（app）有安全漏洞，容易被駭客入侵。對此，蘋果計劃推出更新版本來修補、解決安全疑慮。

彭博資訊報導，ZecOps發現了兩個容易被駭客利用的漏洞，進而對蘋果發出警報。蘋果本月稍早已經先發出更新程式的beta版本，並證實將釋出完整版的更新程式，已修補漏洞。

ZecOps創辦人兼執行長Zuk Avraham說，當使用者在他的iPhone或iPad打開一封特別製作的郵件，安全漏洞就會被駭客利用。該公司周三（22日）發表的報告指出，他們十分相信一個威脅網路安全的高手操作人員已經利用過這漏洞，受害的人士包括在北美一家Fortune 500企業的幾個人、在日本的一家電信營運商的高階主管以及在歐洲的一名新聞工作者。

ZecOps指出，漏洞早自2018年1月開始，就被駭客利用。