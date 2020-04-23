國際金價漲逾1.6%　站穩1,700美元關卡

國際金價22日收盤大漲逾1.6%，反映在石油市場動盪、商品和股市持續波動的情況下，投資人押注全球各國政府將推出更多財政和貨幣刺激措施。

國際黃金現貨23日盤初小幅回跌0.1%，22日收盤漲1.65%，報每英兩1,714.09美元，為近兩周來最大單日漲幅，也站穩1,700美元關卡。

美國黃金6月期貨結算價上漲3%，至每英兩1,738.30美元，盤中一度上漲3％，為4月9日以來的最大漲幅。

US Global Investors首席交易員Michael Matousek表示：「由於多國政府正在實施刺激措施，源源不斷的買家正買入黃金。」

黃金被視為是能夠抗通膨和貨幣貶值的工具，因此各國央行的廣泛刺激措施往往會拉抬金價。

美國眾議院議長裴洛西表示，眾議院本周四將通過最新的新冠疫情紓困案，為近5,000億美元的援助資金鋪平道路。

ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa 22日表示：「央行、股票和黃金之間存在奇怪的正相關」，他指出，隨著全球刺激措施的增加，投資人看好股市短期表現，但同時考量長期通膨風險，因此做多黃金。