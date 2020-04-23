紐約原油期貨反彈19% 布蘭特油價從21年低點回升

國際油價在連兩日重挫後，22日大幅反彈，美國原油期貨大漲19%，因石油輸出國組織（OPEC）有可能會進一步減少供應，且上周美國原油庫存的增幅不如部分分析師預估的嚴重。布蘭特油價從21年低點回升，市場仍劇烈波動。

紐約西德州原油6月期貨23日盤初大漲逾4%，報每桶14.35美元，22日收盤漲幅19.1%，結算價報每桶13.78美元。

布蘭特原油6月期貨22日收漲1.04美元，漲幅5.4%，結算價報每桶20.37美元。盤中低點曾觸及每桶15.98美元，為1999年6月以來最低水準。

油市近日波動性遠甚於以往，反映供應過剩的原油充斥市場，且各國政府實施居家防疫措施以遏止新冠病毒傳播，導致原油需求下降。

能源研究與顧問公司Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示，「這絕不代表油價已經觸底，因本周導致油價跌入負值的供需因素仍然存在」。

瑞穗證券美國公司期貨部主管Robert Yawger說，美國總統川普授權海軍，「若伊朗砲艇在海上騷擾美國船艦，可予以擊沉並摧毀」這樣的消息可能提振油價，但原油並未脫離困境，「由於貯油空間幾乎滿倉，情況有可能變得更糟」。

從年初以來，布蘭特原油已下跌約65%，而美國原油已下跌約75%。

OPEC與俄羅斯等主要產油國，本月初宣布5月起大幅減產，但美國能源部表示，這些減產實施速度太慢，無法抵消庫存堆積的影響。美國上周原油庫存達到5.186億桶，僅比歷史最高紀錄低3%。

沙烏地阿拉伯21日表示，準備與其他產油國一起採取更多措施，伊拉克也有類似說法。OPEC+預定於6月召開會議。

不過市場預期，即使OPEC+沒有達成另一份正式協議，貯油空間的減少和需求下滑也可能迫使產油國進一步減產。OPEC消息人士表示，預期市場將迫使OPEC+產油國進行更多減產是「合邏輯的」。

美國能源資訊局（EIA）22日公布，在截至4月17日的一周內，原油庫存增加了1,500萬桶，符合分析師預期。部分分析師原先預估庫存將增加超過2,000萬桶。