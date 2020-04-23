台股ADR隨費半大漲 台積電勁揚3%
台股ADR周三上漲，台積電勁揚3.08%，較台北交易股價溢價8.3%。
道瓊工業指數22日收盤大漲456.94點，漲幅1.99%，至23,475.82點，標普500指數勁揚62.75點，漲幅2.29%，至2,799.31點。那斯達克指數上漲232.15點，漲幅2.81%，報8,495.38點。
費城半導體指數收盤大漲近5.9%，為4月6日以來最大單日漲幅。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.16 +4.79
中華電 CHT 36.29 +0.67
台積電 TSM 52.95 +3.08
聯電 UMC 2.46 +2.07
資料來源：彭博資訊
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