美股道瓊大漲456點 重啟經濟的樂觀預期升溫

美國股市22日收盤大漲，中止連兩天跌勢，因國際油價回升，且美國國會預料再批準近5,000億美元的紓困計畫，幫助小企業安然度過疫情危機。

道瓊指數收盤大漲456.94點，漲幅1.99%，至23,475.82點，標普500指數勁揚62.75點，漲幅2.29%，至2,799.31點。那斯達克指數上漲232.15點，漲幅2.81%，報8,495.38點。

費城半導體指數收盤大漲近5.9%，為4月6日以來最大單日漲幅。

美國原油和布蘭特原油價格在過去兩日大跌後大幅反彈，其中美國原油漲幅達19%，至每桶13.78美元，帶動標普500能源指數上漲3.6%。

標普500指數11個類股全部走高，因美國參議院一致通過新的紓困計畫，預期眾議院將在本周四（23日）通過上述新一輪紓困法案。此外，一些公司的財報也讓投資人燃起希望，認為復甦可能比預期來得更早。

柏瑞投資全球股市主管Anik Sen表示：「推出刺激計畫的時間比2008年還要快。這消除了尾部風險，有助阻止股市下跌。」

路孚特IBES數據顯示，分析師已大幅調降標普500指數成份股企業第1季和第2季的獲利預期，目前預計2020年企業獲利將萎縮。

繼美國各大銀行上周公布令人沮喪的全年財測後，本周非必需消費品和科技企業的表現稍微較佳，因為封鎖措施帶動串流媒體和餐飲外送服務的需求。

投資人也將密切關注企業的資本配置，Boston Private Wealth高級投資組合經理Nancy Perez表示，「企業必須有現金來維持，才能安然度過難關」。

美國財長米努勤表示，他預期大部分經濟將在8月底之前重新開放。

Glenmede信託公司投資長Michael Reynolds表示：「我認為推動股市反彈的是隧道盡頭的光明，重新開放經濟活動的前景日趨明朗。」

個股方面，穩健的財報帶動德州儀器收盤大漲4.8%。蘋果公司收漲2.8%。影音串流業者Netflix儘管第1季新訂戶大增一倍以上，但預料在封鎖措施解除後，下半年表現疲軟，股價收跌2.9%。