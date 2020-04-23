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油價回穩、財報提振 道瓊回升逾450點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
油價回穩、財報提振 美股22日回升。 美聯社
油價回穩、財報提振 美股22日回升。 美聯社

由於原油價格在創紀錄暴跌後止穩，而優於預期的財報也提振了市場信心，股市3天來首度上漲。

道瓊工業平均指數上漲456.94點或1.99%收2萬3475.82點。史坦普500指數上漲62.75點或2.29%收2799.31點。那斯達克綜合指數上漲232.15點或2.81%收8495.38點。

西德州中質原油(WTI)6月合約在早盤下跌後上漲19%，收於每桶13.78元。與此同時，布蘭特原油期貨價格上漲7.6%至每桶20.76元，從隔夜大跌中反彈回升。

在油價上漲的推動下，能源股普遍上漲。Halliburton上漲10.32%，能源類股上漲逾3%。Diamondback Energy和Noble Energy均上漲7.8%以上。

川普總統推文指出，「已指示美國海軍擊落並摧毀任何和所有伊朗的砲艇，如果它們騷擾我們的海上船隻」，油價獲得提振。

AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)指出，「市場上短期重點仍在石油。不過問題比石油要大得多。」「過去48小時內的油價走勢不僅讓我們重新注意經濟和需求，而且還顯示出風險正向其他市場蔓延和擴散的跡象。」

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，「本周投資人意識到，儘管疫情危機可能很快會好轉，但經濟基本關閉的負面影響正以驚人的速度放大。 即使未來幾個月都沒有需求，但隨著石油供應過剩的增加，能源價格會下跌。」

在強勁的財報支持下，大量公司股價上漲，為大盤提供了動力。

Chipotle Mexican Grill的獲利優於預期，使其股票上漲12.15%。Snap在發布最新財報業績後上漲36.7%。德州儀器也因業績良好而(TI)上漲4.81%。

根據Refinitiv統計，已有84家史指企業公布財報。其中有67%超過分析師預期。不過，史指整體獲利預計仍將同比下跌13.7%。

法國巴黎銀行資產管理公司資深投資策略師莫里斯(Daniel Morris)表示：「隨著美國經濟因新冠病毒大流行而封閉，優先公布的財報原本可能會更糟。」「但結果不僅令人驚訝地強勁，而且對獲利預測甚至還比去年同期略微上揚。」

莫里斯說：「儘管如此，由於政府援助措施的發展存在高度不確定性，有幾家企業沒有提出任何財測。」

參議院共和黨和民主黨人21日通過一項規模4840億元的新冠病毒救助法案，對象是是小型企業、醫院和檢測機構，這也有助於改善市場情緒。眾議院最快23日批准該法案。

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