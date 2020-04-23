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英通膨率下滑 反映民眾消費態度偏保守
英國3月通膨率下滑，主因是受油價崩跌、新冠肺炎疫情升溫影響，其中又以服飾和鞋類價格跌幅較大，反映民眾消費態度轉趨保守。
英國國家統計局（ONS）22日公布的數據顯示，3月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升1.5%，符合分析師先前預測，但年增率較2月的1.7%趨緩，可能是通膨率大幅下降的開始；與2月相比，CPI則下滑0.2%。ONS指出，3月CPI趨緩主因是受到服飾和鞋類價格下跌拖累。
ONS表示：「CPI通常在2月到3月間會上升，今年的情況則是2005年以來首見，也是自1988年有紀錄以來第二度。」ONS補充，受到疫情影響，零售商被迫對更多商品提供優惠促銷，顛覆往年3月的銷售模式。
3月數據是在17日收集，就在英國全境封鎖開始的前幾天，但ONS表示，消費行為可能已因預期的限制而改變。
英國央行的通膨率目標為2%。央行可能會因通膨率走低而推行大規模刺激措施，以減緩疫情下迫近的經濟大衰退。
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