布蘭特油價是否也會像西德州原油跌入負值？
路透報導，交易商和分析師預估，布蘭特原油6月期貨在下周合約到期時，價格可能劇烈波動，但布蘭特油價應不至於像西德州油價一像跌入負值。
5月到期的西德州原油期貨，在20日盤中觸及每桶負40.32美元，結算價為每桶負37.63美元，為歷來首次跌入負值。缺乏貯油空間存放過剩的原油，導致油市湧現瘋狂拋售潮，意味交易商願意倒貼錢給買家來脫手原油。
但布蘭特原油不太可能受到這種衝擊，原因是合約結算的方式不同。西德州輕原油期貨合約以實物結算，布蘭特原油期貨合約則以現金結算。
許多期貨市場的參與者並非實物交易商，無法處理原油貨物，原油已成為一項燙手山芋，此時適逢石油需求銳減，導致全球石油基礎設施的存放空間即將用盡。
布蘭特油價會跌入負值嗎？由於布蘭特原油期貨合約以現金結算，因此沒有跌入負值的可能性，但大跌的可能性非常高。
資深產業消息人士表示，交易商倒貼錢，請買家把他們無法處理的西德州原油拿走，但布蘭特原油是市場的信心指標，不是實物指標。不過，布蘭特原油期貨合約的持有人擔憂，布蘭特原油期貨與實物市場脫節。
近一個月來，布蘭特原油期貨與現貨的價差寫下歷史新高；布蘭特原油現貨價格是全球半數現貨原油交易的參考指標。
JBC能源顧問公司認為，布蘭特油價不會走上西德州油價跌入負值的後塵，因為布蘭特原油期貨合約以現金結算，且擁有更多貯油地點，但布蘭特期貨與現貨價差愈來愈小的可能性倒是很高。
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