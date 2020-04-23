達美航空Q1陷入虧損 九年來首見

達美航空（Delta）第1季出現虧損，為九年來首見，並預估第2季營收恐怕會銳減90%，主因為新冠肺炎疫情拖累航空旅遊需求。

達美22日表示，第1季總營收較去年同期大減18%至85.9億美元，淨損5.34億美元或每股損失0.84美元，比起去年同期的淨利7.3億美元，表現慘不忍睹。Delta在3月底時，每天「燒掉」1億美元，以維持原先已排定、但幾乎沒人搭乘的航班營運。

據路孚特（Refinitiv）數據，Delta上次出現第1季虧損為2011年，該季損失3.18億美元。

Delta正大規模縮減4至6月間的航班，減幅高達約85%，其中國內航班縮減80%，國際航班減少90%。

Delta表示，縮減航班以及主管減薪、員工放無薪假等其他措施，應能在6月底前讓每日營業費用降至5,000萬美元左右，第2季整體營業費用也會將近腰斬，減少約50億美元。

Delta是美國首家發布第1季財報的航空業者。