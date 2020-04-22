上窮碧落下黃泉 交易商急忙找地方儲油
原油交易商正急於找尋任何能夠儲油的地方，因為從德州到西伯利亞的油槽都滿載，這也導致21日到期的紐約西德州中級原油（WTI）5月期貨下探至負值。
隨著WTI 6月期貨將在一個月後到期，交易商的時間也所剩無幾，必須找到更多地方儲油。以下是彭博資訊彙整的一些儲油選項。
●油槽
在沙烏地阿拉伯原油湧向三大洲油槽之際，美國在陸上儲油的可能性正快速消失。知情人士透露，幾乎所有美國的陸上商用油槽，早在2月底就已被預訂，且根據能源資訊署（EIA），坐落在奧克拉荷馬州的全球最大商用油庫庫欣，截至上周已約七成滿。
●海上儲油
航運業者Clarkson Platou表示，截至上周全球海上儲油量激增2,000萬桶至1.96億桶。但在瓊斯法案下，任何在美國港口間運送貨物的船隻，必須為美國籍，船員也必須是美國人，導致美國海上儲油成本過高。
●鐵路車廂
儲油空間非常有限的俄國，正加入美國與加拿大的行列，考慮將原油存放在鐵路調度場。
●油管
知情人士說，南美洲一家大型產油業者，正可慮將原油儲存在提煉油槽，甚至是油管。俄國油業也考慮在油管中儲油。
●聚乙烯袋
一家公司甚至提出運用聚乙烯袋來儲存瀝青與原油副產品的做法。
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