經濟解析／油價崩跌 西德州油價指標地位罩烏雲

美國原油5月期貨價格在本周合約到期前一天崩跌，再度令人質疑此合約的設計有問題，適不適合繼續當作一種有用的油市標竿也大有疑問。

美國輕原油5月期貨20日每桶崩跌56美元，相較下，6月期貨每桶跌4.6美元，而當天布蘭特5月和6月期貨每桶只分別下跌2.3美元和2.5美元。換言之，價格崩跌只集中在即將到期的5月期貨。且因市場人士大多已在到期前轉倉至6月期貨，5月期貨交易量相對有限，也放大價格跌幅。

運往奧克拉荷馬州石油交割重鎮庫欣（Cushing）油庫和油管的輕原油，在正常情況下，其期貨價與全美和全球各地的原油價格維持相當穩定的關係；但此合約價偶而也會與其他實體和期貨價格歧異甚大，尤其是在市場供應遠超過需求，以及累積庫存量對庫欣儲油容量產生重大威脅時。

路透專欄作家坎普（John Kemp）撰文指出，相較於北美洲以外的原油訂價與倫敦布蘭特原油連動，美國輕原油期貨合約一直被視為北美地區油價基準指標。但若合約到期產生的亂象持續下去，美國原油期貨合約可能有喪失區域性基準指標地位之虞，淪落為只顯示庫欣一地的價格。

坎普說，若要保住美國輕原油期貨合約作為更廣泛的油價基準指標，交易所必須檢討實物交割制度，以及交割前的交易流程。

之前，在2009年以及2011-2013年期間，也曾發生過價格錯亂的情況，激起一波檢討這種合約的聲浪，最後卻不了了之，未能促成重大改變。

然而，這次價格錯亂程度遠比之前的例子嚴重。若要提振使用者信心，實物的交割制度以及到期前的部位管理，都必須儘速重新評估。

坎普指出，早在1980年代初美國輕原油期貨推出時，庫欣就因當地已是活躍的交易重鎮，而被選為交割地點。這個小鎮位於原油輸送管系統的中心，此油管系統與德州、奧克拉荷馬州、堪薩斯州和密蘇里州的油田相連，也連結印地安納州、伊利諾州和俄亥俄州的煉油廠。

之後，庫欣的儲油和油管基設施已大幅擴充，但美國能源資訊局（EIA）的數據顯示，2019年9月，當地油庫運作中的儲油容量約7,600萬桶，大約相當於美國中西部儲油總容量的44%，但只占全國儲油總容量的12%。庫欣的油庫顯然不足以代表全美國。