快訊

敦睦艦隊染疫：在海軍手上層層瓦解的抗疫防線

揭開台灣醫護床人口比 原來我們禁不起社區大流行

經濟解析／油價崩跌 西德州油價指標地位罩烏雲

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
位於美國奧克拉荷馬州的石油交割重鎮庫欣（Cushing）。 路透
位於美國奧克拉荷馬州的石油交割重鎮庫欣（Cushing）。 路透

美國原油5月期貨價格在本周合約到期前一天崩跌，再度令人質疑此合約的設計有問題，適不適合繼續當作一種有用的油市標竿也大有疑問。

美國輕原油5月期貨20日每桶崩跌56美元，相較下，6月期貨每桶跌4.6美元，而當天布蘭特5月和6月期貨每桶只分別下跌2.3美元和2.5美元。換言之，價格崩跌只集中在即將到期的5月期貨。且因市場人士大多已在到期前轉倉至6月期貨，5月期貨交易量相對有限，也放大價格跌幅。

運往奧克拉荷馬州石油交割重鎮庫欣（Cushing）油庫和油管的輕原油，在正常情況下，其期貨價與全美和全球各地的原油價格維持相當穩定的關係；但此合約價偶而也會與其他實體和期貨價格歧異甚大，尤其是在市場供應遠超過需求，以及累積庫存量對庫欣儲油容量產生重大威脅時。

路透專欄作家坎普（John Kemp）撰文指出，相較於北美洲以外的原油訂價與倫敦布蘭特原油連動，美國輕原油期貨合約一直被視為北美地區油價基準指標。但若合約到期產生的亂象持續下去，美國原油期貨合約可能有喪失區域性基準指標地位之虞，淪落為只顯示庫欣一地的價格。

坎普說，若要保住美國輕原油期貨合約作為更廣泛的油價基準指標，交易所必須檢討實物交割制度，以及交割前的交易流程。

之前，在2009年以及2011-2013年期間，也曾發生過價格錯亂的情況，激起一波檢討這種合約的聲浪，最後卻不了了之，未能促成重大改變。

然而，這次價格錯亂程度遠比之前的例子嚴重。若要提振使用者信心，實物的交割制度以及到期前的部位管理，都必須儘速重新評估。

坎普指出，早在1980年代初美國輕原油期貨推出時，庫欣就因當地已是活躍的交易重鎮，而被選為交割地點。這個小鎮位於原油輸送管系統的中心，此油管系統與德州、奧克拉荷馬州、堪薩斯州和密蘇里州的油田相連，也連結印地安納州、伊利諾州和俄亥俄州的煉油廠。

之後，庫欣的儲油和油管基設施已大幅擴充，但美國能源資訊局（EIA）的數據顯示，2019年9月，當地油庫運作中的儲油容量約7,600萬桶，大約相當於美國中西部儲油總容量的44%，但只占全國儲油總容量的12%。庫欣的油庫顯然不足以代表全美國。

油價 倫敦

延伸閱讀

紐時看負油價 物價將空前低 經濟也垮了

期貨現貨不相同 免費加油？想太多

石油危機加劇 WTI輪到6月期貨暴跌43%至不到12美元

油市陷危機 美國油價崩跌43%創21年來新低

相關新聞

交易商未見過油市如此「瘋狂」 未來恐更常見負油價

油市正面臨未曾有過的情況，史無前例首度跌入負值，原因是受新冠肺炎疫情拖累需求，以及快要沒有空間可儲存過剩的石油。

川普下令擊沉伊朗騷擾砲艇之際 國際油價反彈

美國總統川普22日在推特發文表示，已「對美國海軍下達指示，若伊朗砲艇在海上騷擾美國船艦，就予以擊沉並摧毀」。

紐時看負油價 物價將空前低 經濟也垮了

新冠疫情對民生經濟的影響，可能讓人摸不著頭緒：全球各地都有超市搶購現象，口罩是有錢也買不到，但20日美國5月交貨的西德州中級原油期貨價卻跌到負數。紐約時報分析指出：現在已是許多人一輩子沒見過的通貨緊縮情況，物價跌幅將前所未見。

英國央行：不應太早取消封鎖　解除後又封鎖對經濟更傷

英國央行總裁貝利22日警告說，不要過早取消封鎖限制，「錯誤的開始」會造成心理影響，迫使英國民眾重回封鎖狀態，這將對經濟造...

義大利書商和出版社警告 疫情恐造成「文化沙漠」

義大利書商和出版社21日警告義國政府，除非該產業得到支持以因應新冠肺炎避疫措施造成的後果，否則義大利可能出現「文化沙漠」...

避疫宅家 Netflix上季訂戶暴增1577萬人

全球最大線上影音串流平台Netflix公布財報，因新冠肺炎疫情令全球大量民眾被迫宅在家需要解悶，上季淨增新付費用戶高達1577萬戶，全球用戶約1.83億戶。不過，預期下半年一旦禁足令解除，榮景就難持續。

期貨現貨不相同 免費加油？想太多

負油價不等於可以免費加油！美國西德州中級原油期貨合約21日跌至每桶-37.63美元，寫下有史以來負油價紀錄。

17年來都沒賺錢、美國廠因疫情停工 特斯拉憑什麼讓股價逆勢飆漲7成？

1月7日，特斯拉上海廠開工滿一周年，股價來到每股近470美元，比去年多徘徊在200美元左右成長1倍多。

加油站會貼我現金？石油比水還便宜？油價小白看過來，一次看懂負油價

石油市場出現破天荒「負油價」，這意味著未來民眾加油反而會收到現金嗎？它又將對你我生活造成什麼影響？

亞太地區疫情衝擊大 失業人數達新高

「亞太地區的經濟危機，比雷曼兄弟倒閉還嚴峻。」國際信評機構標準普爾日前發佈的報告顯示，各國實施防疫社交距離，重擊亞太地區服務業...

跌深反彈 美國油價飆漲近19%

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創全球需求，美國油價20日破天荒跌到負值後，昨天在紐約持續重挫，今天在亞洲...

疫情衝擊iPhone第2季出貨遭下修 全年估衰退15%

武漢肺炎疫情持續，蘋果iPhone銷售狀況備受關注。分析師下修第2季iPhone出貨，估悲觀情境季減25%到30%、年減...

熱門新聞

台灣製口罩信譽佳 旅日網友控現在流通的「MIT」是陸貨

傳與蒲亭電話吵架 沙烏地王儲氣到拿石油淹巿場

脫北者爆金正恩感情生活猶如韓劇 小三私生子受到保護

川普宣布將暫停核發綠卡60天 工作簽證不受限

美石油業者施壓川普政府 要求中國履行協議採購美原油

欺騙、隱瞞！ 美國密蘇里州控告中國政府和武漢市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。