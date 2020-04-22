油價反彈 紐約原油期貨一度上漲14%
國際油價周三（22日）反彈，西德州原油期貨一度上漲14%至每桶13.19美元，布蘭特原油期貨一度上漲7%，報每桶20.69美元。
油價周二大幅震盪，布蘭特油價跌至逾20年低點，但周三回升。
油價本周以來大幅波動，5月西德州油價首度跌入負值，在交割前回升至每桶10.01美元。
較活躍的6月西德州原油期貨周二重挫43.37%，跌至每桶11.57美元，市場人士擔心供給過剩狀況持續惡化，將耗盡原油儲存空間。布蘭特油價周二也下跌24.4%，創近30年來最大單日跌幅。
Rystad Energy能源公司資深合夥人暨分析主管尼斯文（Per Magnus Nysveen）警告，油市的狀況會進一步惡化；他說：「全球的儲油空間原本可以作為緩衝，調整供需平衡，但儲存空間即將用完，一旦如此，目前所見的失衡狀況，將無從緩衝。」
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