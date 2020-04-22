自明日起 越南解除全國多數地區的封鎖措施
彭博資訊引述越南國營電視台VTV報導，總理阮春福22日表示，將從23日起終止越南全國大多數地區的社交距離措施，但河內的部分區域、河江省及北寧省除外。
VTV報導，阮春福下令河內官員繼續在常信縣與麊泠縣執行社交距離，因為這些地方仍具有新冠肺炎的高度傳染風險。阮春福也要求越南民眾在社交距離措施解除後，仍應避免集會。
越南當局從4月1日起對全國實施15天的社交距離與居家避疫等措施，並針對28個城市與省分的封鎖措施延長至22日。越南衛生部表示，該國有268名新冠肺炎確診病例，共有223人痊癒，無人病故。
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