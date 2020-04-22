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新興市場教父墨比爾斯：供應鏈將在疫情過後遷出中國

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
墨比爾斯認為，待新冠肺炎疫情過後，全球企業將調整供應鏈，降低對中國大陸的依賴。路透
墨比爾斯認為，待新冠肺炎疫情過後，全球企業將調整供應鏈，降低對中國大陸的依賴。路透

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯認為，全球企業將在新冠肺炎疫情過後調整供應鏈，降低對中國大陸的依賴。

墨比爾斯接受CNBC訪問時表示，疫情已促使企業重新思考這件事，以便在未來遇到殺傷力等同新冠肺炎疫情的事件時，能降低供應鏈受到的衝擊。

他說：「以往依賴中國供應鏈的許多買家和人士，正重新考慮這件事，也開始分散供應鏈，而且盡可能遷到本國市場附近。」

墨比爾斯表示，以美國為例，買家與投資人「理所當然」優先選擇總部設在美國、或墨西哥和加拿大等鄰近市場的公司，作為分散供應鏈的根據地。他也說，供應鏈最終會轉移至越南、孟加拉、土耳其甚至巴西，有助於企業供應鏈多元化。

獨立分析師何偉認為，各國政府希望降低對中國大陸的依賴，但強調這些國家「決不會忽視中國大陸」。顧問公司IMA亞洲部門分析師馬汀則說， 儘管有些製造業者在疫情爆發前已將業務遷出大陸，但基於疫情而重新調整供應鏈的考量，多少帶有「民族主義色彩」。

墨比爾斯強調，許多新興市場國家將受惠於油價崩跌，目前的油價有助大幅提振印度和中國大陸等新興國家的發展，因為這些國家是石油進口大國，「這對他們來說是很棒的消息」。

疫情 新冠肺炎

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