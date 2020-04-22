油價崩盤創本世紀最低！專家指若不做這件事 還有得跌

鴻海集團旗下的日本家電大廠夏普，從台北時間今（21）日上午9點起在電商平台上開賣自家生產的口罩，每人限購一盒（共50片），未稅價加上運費是3640日圓（約1030元台幣），受到廣大日本消費者瘋搶。

2020-04-22 10:37