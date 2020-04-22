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油價崩盤創本世紀最低！專家指若不做這件事 還有得跌
國際油價連日暴跌，目前價位處於本世紀最低水位，專家示警，除非迅速大幅減產，否則油價將持續下跌。
挪威能源顧問業者雷斯塔德石油市場部門主管童浩根表示，「做好準備，這個破碎的石油市場將出現更多意外」， 並稱油價恐跌至前所未見水位，除非進一步減產，否則毫無足夠的儲油能力。
數個產油國在21日舉行了電話會議，但未達成新的減產協議。路透指出，沙烏地阿拉伯、科威特與阿拉伯聯合大公國甚至都沒參加會議，這凸顯出石油輸出國組織（OPEC）內部在減產一事上的分歧。
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