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意法半導體預估第2季營收下滑10%

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
意法第2季財測淡。路透
意法第2季財測淡。路透

歐洲最大半導體製造商意法半導體（STMicro）22日預估，第2季營收將下滑10%，原因是車用市場需求減少，以及各國政府為防堵疫情而實施封鎖措施。

路透報導，意法1月預估第1季營收會下滑，主因為智慧手機零件需求下滑，但意法當時認為，第2季的需求應會回升。

意法執行長Jean-Marc Chery說：「新冠肺炎疫情爆發，以及後續全球政府的封鎖措施，都對我們工廠營運帶來許多挑戰，尤其是上季最後幾天的物流問題。」

Chery說，預估第2季毛利率將下滑至34.6%，低於第1季的37.9%，除了受上述諸多挑戰衝擊，也被意法車用部門的需求下滑拖累。

Chery並表示，若供給面限制解除，意法2020下半年應會成長，今年營收有望介於88億至95億美元間。

半導體 疫情 新冠肺炎

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