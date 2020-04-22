意法半導體預估第2季營收下滑10%
歐洲最大半導體製造商意法半導體（STMicro）22日預估，第2季營收將下滑10%，原因是車用市場需求減少，以及各國政府為防堵疫情而實施封鎖措施。
路透報導，意法1月預估第1季營收會下滑，主因為智慧手機零件需求下滑，但意法當時認為，第2季的需求應會回升。
意法執行長Jean-Marc Chery說：「新冠肺炎疫情爆發，以及後續全球政府的封鎖措施，都對我們工廠營運帶來許多挑戰，尤其是上季最後幾天的物流問題。」
Chery說，預估第2季毛利率將下滑至34.6%，低於第1季的37.9%，除了受上述諸多挑戰衝擊，也被意法車用部門的需求下滑拖累。
Chery並表示，若供給面限制解除，意法2020下半年應會成長，今年營收有望介於88億至95億美元間。
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