期貨現貨不相同 免費加油？想太多

負油價不等於可以免費加油！美國西德州中級原油期貨合約21日跌至每桶-37.63美元，寫下有史以來負油價紀錄。專家表示，負油價僅是期貨交易平倉時的短期現象，而期貨與現貨油價是兩回事，所以不會有免費加油的好康。此外，原油期貨價格雖下跌，但要好幾週才會反映在加油站的價格上。

原油過剩價格崩跌

根據《半島電視台》分析，關於賣方為什麼要貼錢給買方？花錢請人買油可能比關閉油井或尋找地點儲油划算，很多人擔心，關閉油井可能會造成永久性損害，未來恐失去經濟效益。有投資人則押注油價漲跌從事期貨合約交易，但碰上價格大跌，面臨認賠殺出和尋找空間儲油的抉擇，加上原油供給過剩嚴重，儲油空間難尋且價格高昂。

西德州中級原油運交點的奧克拉荷馬州庫欣區是美國儲油中樞，自2月底以來庫存已經飆升48%至5,500萬桶。石油業已利用油輪囤油，也把腦筋動到鐵路油槽車。川普政府擔心石油業破產帶來連鎖效應，甚至考慮付錢請石油公司暫時別產油。

「是否意味著我可以免費加油？」針對民眾的問話，專家解答說：並非如此。雖然汽油價格隨著需求而下降，但汽油價格還取決於提煉成本、分銷、營銷及稅款上。油價的確在跌，但原油期貨價格的下跌要過好幾週，才會反映在加油站的汽油價格上。

海運儲油撐住賣壓

根據《財經時報》分析，無論是疫情還是價格戰本身，其中一個就足以震撼油市，何況兩者齊發。疫情造成經濟活動停擺，導致石油需求崩盤。加上沙烏地阿拉伯和俄羅斯大打價格戰，拼命產油，造成供給過剩情況雪上加霜。隨後，石油輸出國家組織（OPEC）達成了協議減產10%，但這份減產協議的減產量太少，也來得太晚。

「這是底部嗎？」分析師預估，美國國內產油最終將急劇下降10%以上，儘管部分拋售壓力有緩解，但6月合約21日仍下跌15%，維持在每桶20美元上方。分析指出，國際基準布倫特原油具有更好的絕緣性，因為它是海運原油，只要貿易商可以租用超級油輪，存儲就不再是問題。布倫特原油價格接近每桶26美元。

但是對於交易者來說，21日恐慌的記憶不會這麼快就消失。

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