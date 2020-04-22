加油站會貼我現金？石油比水還便宜？油價小白看過來，一次看懂負油價

摘要 1.石油市場出現破天荒的負油價現象，這背後其實是低油價背景以及期貨交易特性的雙重因素所造成的金融現象。 2.雖然期貨價格出現負數，但這並不等於石油實體交易價格也會有同樣命運，不過，低油價將會是全球市場短期的常態。

石油市場出現破天荒「負油價」，這意味著未來民眾加油反而會收到現金嗎？它又將對你我生活造成什麼影響？

4月20日深夜，西德州輕原油在紐約商品交易所價格開盤後一路下挫，最終不僅跌破0美元，還持續下探至每桶負37.63美元。換言之，這表示市場中的賣家，不但不賺錢，還願意多付出37.63美元的代價，只求買家能把石油帶回家。

為何石油市場這次會出現負油價？

答案是：沒有人想讓家裡堆滿石油。

首先，必須理解，本次出現負油價的市場，是石油期貨市場。

期貨市場中，買賣雙方會簽訂合約，約定在未來規定的時間，以說好的價格進行交易，是常見於農產品、金屬，以及能源等市場的交易手段。

本次負油價事件發生，是因為4月21日是5月期貨合約的交割日期。也就是說，如果持有期貨合約的人，在這一天沒有賣出合約，他就必須走出交易室，完成交割（買賣），這一切不再只是紙上數字，得扎扎實實地收下一桶桶黑金。

想像，你突然被要求得收下一萬桶石油，會是場怎樣的惡夢？

但，在石油期貨市場交易的玩家，除了像是中油、台塑等實體交易者，另一群人，就是純粹想藉此投資套利的金融操作者。

當交割日期來臨，對於手上仍然持有期貨合約的投資人來說，要找到適合的貨運、甚至是足夠容量的儲油槽都是問題，因此，這群人別無選擇，即使價格再低、甚至貼錢，都只能同意交易。

當然，疫情爆發，大幅降低全球交通運輸石油需求，也是這次市場出現負油價破天荒現象的推手。同時，沙、俄兩國先前的增產競爭，供過於求，也加速催化石油價格暴跌。截至3月底，國際油價來到19年新低。

「就算油價跌到負500（美元），他（金融操作者）也沒辦法找到人運原油。」一位總體經濟分析師解釋，這次事件可以定調為知識不足的投機者，所引發的金融現象。

該分析師表示，負油價的出現，對於整體金融市場是個提醒，提醒未來投資人在交易期貨時，必須更了解其本質，考慮到交易時的極端情況（實體交割）。

這代表石油失去價值了嗎？我以後去加油可以領錢？

對比西德州原油期貨的瘋狂跌勢，另一項油市重要指標布蘭特原油，昨日期貨價格雖然下跌，但仍維持20塊美元以上的價格。

因此，對一般人來說，這不代表未來加油會出現「免錢」，甚至「倒貼」的現象，因為中油等業者多是以「現貨」採買原油，而現貨價格並未出現負數。

石油期貨負油價會是單一事件，還是可能變成常態？6月期貨價格也會跟著變負的嗎？

「機會很小，」該總經分析師直言，不排除未來會出現具有儲存與運輸能量的業者，先前刻意不出手，等到交割日出現價格下滑、甚至轉負，趁機「撿便宜」的現象。但，市場有過這次經驗後，下個月、甚至未來期貨要出現負油價現象的機率也會相對下滑。

21日傍晚，不只西德州原油，布蘭特原油6月期貨價格甚至也出現同時下跌的現象，兩者皆出現超過15%的跌幅。

原油期貨出現負數，其實比較像照妖鏡，映照出當前扭曲的原油供需生態，但較難回頭影響實體經濟市場。

不過，負油價也像是警鐘，已經傳出沙烏地阿拉伯和其他產油盟國（OPEC+）考慮加速石油減產措施。此舉也降低了石油期貨再次呈現負數的可能性。

繼續低油價，會如何影響我的生活？

即使這次負油價事件是單一的金融市場事件，但追溯源頭，它反映的仍是疫情下的石油市場，短期內難以逃避的低油價現象。

長期關注石油市場的棣邁產業顧問總經理何耀仁指出，全球石油每日需求量已從疫情前的1億200萬桶，降至現在的7000多萬桶，短期內，由於減產幅度仍與市場需求有落差，油價看不出任何「V型反轉」的可能。

中短期內，低油價，代表民眾生活成本可能下降，但，如果低油價持續，接連可能引發太陽能、綠能等新能源公司、頁岩油公司倒閉，以及電動車產業停滯，後續的經濟骨牌效應，可能加速整體景氣蕭條，後座力會再回到一般人身上。因此，看到油價持續往下，開心加油之餘，也別高興得太早。

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