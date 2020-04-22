亞太地區疫情衝擊大 失業人數達新高

「亞太地區的經濟危機，比雷曼兄弟倒閉還嚴峻。」國際信評機構標準普爾日前發佈的報告顯示，各國實施防疫社交距離，重擊亞太地區服務業，區域內失業率攀升逾3個百分點，對澳洲、日本及韓國等中小企業國家都造成劇嚴重衝擊。

衝擊比金融危機大

根據《日本時報》報導，日本因新冠肺炎肆虐，已造成大量勞工永久失業，這些人面臨公司倒閉、工廠關門等情況。日本律師勞動協會律師成員夏目一郎表示：「與雷曼兄弟帶來的財經業衝擊不同，疫情嚴重衝擊製造業的勞工處境。」

亞太區的服務業及製造業自3月後正以逐漸減工的方式解僱員工，且沒有趨緩的跡象，「勞動市場正如戰場一般，淘汰著人們。」經濟學家更預測，日本失業人口可能會在1年內增加超過100萬。標準普爾則預估，疫情對亞太區經濟增長影響將達7.5%。

專職市場數據調查的NLI研究機構專員佐藤預測，日本失業率將從2月份的2.4%上升至3.9%。他也分析表示，2020日本年度失業人數將達到272萬人，高於去年同期的156萬人。亞太地區，每100名勞工就有55人從事服務業，大部份公司為員工數少於250人的中小企業，並沒有太多資源因應運作突然停頓的狀況。

年輕勞工銳減

另一方面，《儲蓄網》報導，有160萬澳洲人目前陷入失業困境，其中又以年輕人受到的衝擊最為嚴重，「20歲以下工作族群的總薪資下降了12.7%，20到29歲的薪資則下滑9.1%。」

亞太地區9個主要經濟體中，澳洲失業率預計將會上升逾3個百分點、紐西蘭上升約3個百分點、日本上升超過2個百分點、韓國上升超過4個百分點、泰國上升1個百分點；平均失業率增幅最大的則是澳洲、香港和紐西蘭。

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