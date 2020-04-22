跟進崩盤！布蘭特油價盤中重挫13％ 跌破每桶17美元

倫敦原油期貨價格22日盤中暴跌逾13%，跌至逾18年低點，反映美國原油期貨本周跌破零，油市信心潰散，拖累倫敦原油期貨也守不住20美元大關。

布蘭特原油6月期貨22日盤中重挫13.6%，報每桶16.71美元，為2001年11月來最低。

紐約西德州原油6月期貨22日反彈無力，盤中跌逾4%，延續21日大跌43%的跌勢，最新報價為每桶11.18美元。

隨著全球為防堵疫情而採取的封鎖措施拖累全球原油需求，關於原油供應過剩的疑慮已引爆瘋狂拋售。石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）的石油部長21日召開緊急會議商討動盪市況，但聲明暗示不會設立任何新的政策措施。

OPEC+在4月初已同意減產每日約1,000萬桶原油，但直到5月才會執行減產行動。儘管如此，減產幅度仍無法抵銷疫情引發的需求下滑，估計需求銳減幅度達每日3,000萬桶原油。