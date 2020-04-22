香港原油ETF單日急瀉45% 警告投資人血本無歸

美國原油期貨空前崩跌的效應正影響世界其他地方的ETF市場，最新案例是香港。

在香港交易的三星標普高盛原油ER期貨ETF在22日急瀉45%至港幣1.82元，創下2016上市交易以來最重跌幅，價格跌至歷來最低水準。截至4月20日，這檔ETF持有的衍生品價值超過5億美元。

管理這檔基金的韓資業者三星資產運用（香港）21日公告，該檔基金將全數賣出目前持有的6月原油合約，改買9月合約，同時警告投資人在「最糟情況下」，該基金的淨值可能會跌至零，投資人可能完全損失投資，血本無歸。

京華山一國際香港公司研究主管彭偉新表示：「在ETF從追蹤6月期貨轉向追蹤9月期貨後，就犯了一個很大的追蹤錯誤。在轉換之後，由於原油期貨崩跌，ETF損失逾半淨值。」

在美國，全球追蹤原油價格的最大ETF「美國原油基金」（USO）在過去兩天損失三分之一淨值後，已採取一系列不尋常行動，包括停止發行新股。