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美銀：黃金價格一年半內上看3,000美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國銀行（BoA）大幅上調黃金目標價78%到每英兩3,000美元。 路透
美國銀行（BoA）大幅上調黃金目標價78%到每英兩3,000美元。 路透

美國銀行（BoA）大幅上調黃金目標價78%到每英兩3,000美元，理由是：美國聯準會（Fed）沒辦法「印黃金」。

Barron's周刊報導，每個人各有理由喜歡黃金，有的人拿來規避通膨風險，有人覺得它可以在不確定的年代保護自己，可能真有人是在半夜逃離家鄉時需要帶在身邊，不管為了什麼，人們現在想要擁抱黃金。

黃金現在這波漲勢要追溯回2018年9月，那時價格在每英兩1,465.7美元，現在約上漲15%來到1,690美元左右。美國銀行以Michael Widmer為首的分析研究團隊認為，黃金還能再上漲78%，上看每英兩3,000美元。因為Fed可以拼命印鈔票，卻不能生出無限量的黃金。

Widmer說，預期全球各央行為刺激經濟成長與通膨，利率都將長期位於低檔，擴大資產負債表。同時，政府的預算赤字激增。近年投資黃金避險的這批投資人會再將黃金價格向上推升，當然走勢不至於一路往上衝，還是會受到美元走強與中國、印度需求減弱的牽制，不過，「這不會阻止黃金在一年半左右會觸及3,000美元。」

通膨 Fed 金價

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