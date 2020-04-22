如遭美國擴大制裁 華為擬轉向三星、聯發科買晶片

為了對抗美國可能的擴大出口管制，華為有意轉向南韓三星與台灣聯發科購買晶片。華為發言人周二（21日）說，即便美國實施制裁，「我們仍可向南韓三星、台灣聯發科以及中國大陸的展訊通信等公司採購晶片，這是業界共有的操作模式。」

華為目前仰賴台積電代工各種高端技術晶片，是台積電第二大客戶。 這些晶片應用於行動電話處理器、電訊網路處理器、5G數據機以及智慧手機、伺服器、電訊設備等多數硬體產品的各種客製晶片。

《日本經濟新聞》指出，雖然華為自認晶片採購可以轉向三星、聯發科等其他業者下單，然而美國若真擴大對出口華為的管制，這些公司開發晶片使用大量的美國技術與工具，有可能屆時也會需要遵守美國的禁令，華為能否如願向他們買到晶片，要打上問號。