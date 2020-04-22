台積電大客戶德州儀器首季營收優於預期 盤後股價漲了

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
德州儀器第1季營收優於預期，受惠於客戶趕在新冠肺炎疫情蔓延之前進貨。路透
德州儀器第1季營收優於預期，受惠於客戶趕在新冠肺炎疫情蔓延之前進貨。路透

德州儀器公司（Texas Instruments）公布第1季營收優於預期，受惠於客戶趕在新冠肺炎疫情蔓延之前進貨，以免供應鏈出現干擾。德州儀器以2008年金融危機為模式預測的本季財測也優於預期。德州儀器按彭博數據是台積電第六大客戶。

執行長 Rich Templeton 首度親自出席電話會議，強調德州儀器將繼續保持工廠運作，研發和新增生產也保持不變。德州儀器也承諾將透過買回股票和配發股利，將現金返還股東。

德州儀器周二盤後股價上漲2%，今年以來股價跌17%，跌幅大於費城半導體指數。

德州儀器第1季淨利由去年同期12.2億美元減為11.7億美元，每股獲利由1.26美元減為1.24美元。營收衰減7%至33.3億美元，輕鬆超越彭博調查分析師的預估值。

德州儀器表示，大部分市場3月初需求大增，反映供應鏈出現干擾，客戶擴大下單以確保供應無虞。 

德州儀器預估第2季每股獲利為0.64美元到1.04美元，營收為26.1億美元到31.9億美元，分析師所估每股獲利中值為0.93美元，營收為31億美元。

德州儀器發布新聞稿說：「因應新冠肺炎疫情和客戶需求能見度降低，我們採取2008年金融危機為模式來預測本季展望。為反映不確定性升高，我們拉大財測的區間。」

新冠肺炎 疫情 半導體

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