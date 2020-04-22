台積電大客戶德州儀器首季營收優於預期 盤後股價漲了

「Shake Shack 把納稅救命錢吐出來！」美國因應疫情衝擊，在4月初時針對小型企業啟動「薪資保障計劃」，提供高達 3,490 億美元的紓困借貸，以避免引爆破產倒閉潮。但短短2個星期，紓困金卻已經「發完見底」。由於申請企業中，不乏知名漢堡店 Shake Shack、茹絲葵牛排館（Ruth's Chris Steak House）等大型連鎖餐廳。原是幫助小企業度過難關的紓困方案，卻有不少小業主根本擠不進申請名單，大型連鎖企業是否濫用救命金？排擠資源匱乏的小型企業？貪財爭議也引發美國政壇兩黨抨擊，輿論壓力下，Shake Shack 也難堪宣布「將退還1,000萬的紓困金」。不過當前美國國會正研擬額外追加3,000億紓困款項，後續的法律漏洞，又可能即時補救嗎？

2020-04-22 09:00