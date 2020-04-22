受惠居家避疫 Netflix上季新戶爆增1,577萬

全球最大線上影音串流平台Netflix，受惠於新冠病毒令全球大量民眾強迫在家需要解悶，上季淨增新付費用戶高達1,577萬戶，遠超過公司在疫情未爆發之前預估的淨增700萬戶。這個數字比市場先前最樂觀預期的1,000萬戶還高出許多。不過公司預期下半年一旦禁足令解除，榮景就難持續。

上季營收57.7億美元；每股盈餘1.57美元，略低於市場預期的1.65美元。本季財測營收可達60.5億美元，每股盈餘1.81美元；淨增新用戶750萬戶達到全球總數1.9億戶。

Netflix高層主管表示，今年下半新用戶將會減少，因為想加入的人大概都差不多已經加入。公司致股東的信件說：「居家禁閉結束之後，我們預期看片量會降低，會員成長也會減速。」

Netflix周二盤後變動不大，曾一度大漲12%，隨即熄火。