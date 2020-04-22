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美元指數重登100大關 油價崩潰引發轉向避險資產需求
美元周二對主要貨幣全面走強，紐約油價暴跌之際，投資人逃離風險較高的資產。
紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.3%至100.258。
繼上日美國原油期貨5月合約史無前例跌到負值後，6月合約周二暴跌43%，收於每桶12美元下方。
美元兌加幣升0.3%至1.4191加元，稍早一度上漲0.8%。歐元兌美元下跌0.1%，報1.0851美元。美元兌日圓上漲0.1%至107.75日圓。
道明證券高級外匯策略師Mazen Issa稱：「預計美元兌大宗商品貨幣將進一步走強。」
英鎊兌美元跌1.2%，創四周最大跌幅，英國失業數據低迷，且脫歐風險重回市場目光。
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