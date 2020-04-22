美元指數重登100大關 油價崩潰引發轉向避險資產需求

儘管新冠肺炎疫情迄今仍支撐美元強勢，但外匯專家普遍預期今年內美元將反轉走低，主因是美國聯準會（Fed）貨幣政策的寬鬆力道比其他主要國家都強；一旦肺炎疫情退燒，全球經濟復甦，美元將失去現有的優勢，黃金的吸引力也將提高。

2020-04-22 01:19