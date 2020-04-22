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費半大跌 台積電ADR再跌2.3% 連二日下挫

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二再跌2.3%，隨費城半導體指數下跌。

台積電ADR周二收盤跌1.22美元報51.37美元，較台北交易股票溢價4.8%。

費城半導體周二大跌4.7%。標普500指數下跌3.1%，報2736.56點。道瓊工業平均指數大跌631.56點，跌幅2.7%，報23018.88點。那斯達克綜合指數下跌3.5%，報8263.229點。美國原油價格暴跌，企業財測黯淡，加劇投資人經濟陷入深度衰退的疑慮。

台灣加權股價指數昨天大跌298.29點收10,288.42點。台積電跌3%，收295.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 59.75 -6.37 63.10 -5.30

中華電 CHT 108.52 +0.39 108.50 0.02

台積電 TSM 309.28 -2.32 295.00 4.84

聯電 UMC 14.51 +0.42 14.80 -1.96

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 半導體 台股

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