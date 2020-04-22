費半大跌 台積電ADR再跌2.3% 連二日下挫

國際油市遭遇入史上罕見的劇烈震盪，紐約原油期貨20日破天荒出現「負油價」、讓市場目瞪口呆後，「負油價效應」讓賣壓持續蔓延，布蘭特原油期貨也在21日一度跌破20美元，跌至2001年來最低，甚至衝擊全球股市。分析師認為，「負油價」只是暫時現象，但在需求仍受抑制之際，國際油價短期依然看跌。

2020-04-21 23:45